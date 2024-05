Leistungsschau in Waldenbuch

10 Die Leistungsschau Bonholz Open in Waldenbuch war trotz des Nieselregens gut besucht. Foto: Eibner-Pressefoto/Dennis Duddek

Viel Zulauf und großes Interesse an Gewerbe, Handel und Ehrenamt begeistert die teilnehmenden Aussteller bei der Leistungsschau Bondorf Open in Waldenbuch.











Fünf Jahre ist es her, seit die Stadt Waldenbuch gemeinsam mit dem Gewerbe- und Handelsverein (GHV) zur letzten Leistungsschau namens Bonholz-Open geladen hatte. Am Sonntag konnten Unternehmen, Vereine und Organisationen nun endlich wieder präsentieren, was sie leisten.