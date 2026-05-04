Leipziger Innenstadt: Kretschmer spricht von mutmaßlicher „Amokfahrt“

Nach der mutmaßlichen Amokfahrt in Leipzig sind zwei Menschen tot, zwei schwer verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) geht bei dem tragischen Geschehen in Leipzig von einer mutmaßlichen „Amokfahrt“ aus. In der Leipziger Innenstadt war zuvor ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Zwei Personen starben, zwei wurden schwer verletzt, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Nach Angaben der Polizei auf X wurde der Fahrer festgenommen, von ihm gehe derzeit keine Gefahr mehr aus.