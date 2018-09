Leipziger Hauptbahnhof gesperrt So kommen VfB-Fans trotzdem zum Stadion

Von red 25. September 2018 - 11:31 Uhr

Die mit der Bahn nach Leipzig anreisenden VfB-Fans haben ein Problem. Foto: Pressefoto Baumann

Ausgerechnet wenn der VfB dort spielt, ist der Leipziger Hauptbahnhof gesperrt. Doch es gibt Möglichkeiten, wie die VfB-Fans trotzdem zum Ziel kommen.

Leipzig - Lediglich 1670 Karten hat der VfB-Anhang im Auswärtsblock des Leipziger Stadions geordert – deutlich weniger Fans also als sonst. Schließlich können sich die Schwaben auswärts traditionell auf große Unterstützung verlassen. Die meisten der Anhänger dürften wie immer mit den Bussen anreisen, doch so mancher wählt bestimmt auch den Weg mit dem Zug. Auf diejenigen wartet jedoch ein mittelschweres Problem, denn: der Verkehrsknoten Leipziger Bahnhof ist vom 26. September um 8 Uhr bis zum 30. September 8 Uhr voll gesperrt.

So kommen die VfB-Fans dennoch zum Stadion

Der Grund für die Sperrung ist eine großräumige Erneuerung am Gleisnetz, die die Deutsche Bahn vornehmen muss. Alle Fernzüge, Regio- und S-Bahnen sind betroffen. Die gute Nachricht: Es gibt einen Ersatzverkehr, rund 50 Busse werden eingesetzt. Wer aus dem Süden der Region mit einem Fernzug anreist, ist gezwungen, am Bahnhof Leipzig-Messe auszusteigen und von dort den Weg in die Innenstadt und zum Stadion anzutreten. Von dort aus verkehrt auch die Stadtbahnlinie 16 im 5-Minuten-Takt, auch die Linie 11 fährt in Richtung Innenstadt. 19 Minuten Fahrzeit werden dafür veranschlagt. Als Faustregel gilt dennoch, etwa 60 Minuten Zeit für die Anreise anzutreten.

Einmal in der Innenstadt angekommen, kann man mit den Linien 3, 7, 8 und 15 zur Haltestelle „Waldplatz“ oder „Sportforum“ fahren. Von dort ist es nur ein kurzer Fußweg. Zudem ist das Stadion auch zentrumsnah, im Notfall kommt man auch zu Fuß hin. Knapp 35 Minuten veranschlagt Google für die 2,9 Kilometer lange Strecke, wenn man vom Hauptbahnhof aus startet.

Betroffene Fernzüge

ICE Berlin–Leipzig–Erfurt–Frankfurt–München

ICE Hamburg–Berlin–Leipzig–Erfurt–München

ICE Dresden–Leipzig–Erfurt–Frankfurt–Wiesbaden

Dresden–Leipzig–Magdeburg–Hannover–Köln

Norddeich Mole–Hannover–Magdeburg–Leipzig

Informationen im Netz

Konkrete Reiseinformationen gibt es über www.bahn.de, www.abelio-mitteldeutschland.de, www.s-bahn-mitteldeutschland.de sowie via Twitter über die Accounts @DB_Bahn und @DB_Info.