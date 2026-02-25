Leipziger Buchmesse: Autorinnen dominieren Auswahl für Leipziger Buchpreis

Wer hat Chancen auf den Preis der Leipziger Buchmesse? In der Belletristik-Sparte schickt die Jury vier Frauen und einen Autor aus Österreich ins Rennen.
Leipzig - Die Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse wird in der Belletristik diesem Jahr von Autorinnen dominiert. Die Jury hat mit Helene Bukowski, Anja Kampmann, Katerina Poladjan und Elli Unruh vier Frauen auf die Shortlist gesetzt. Der einzige nominierte männliche Autor kommt mit Norbert Gstrein aus Österreich. Ihre Geschichten reichen von Kasachstan über die Hamburger Reeperbahn zur Nazizeit bis hin zu Österreich im 20. Jahrhundert.