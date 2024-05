19 Das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig startete am Freitag mit dem Viktorianischen Picknick. Foto: AFP/JENS SCHLUETER

Eine Art Zeitreise erlebt derjenige, der Pfingsten durch Leipzig oder die Parks geht. Zu Beginn des 31. Wave-Gotik-Treffens zeigt sich im Clara-Zetkin-Park die bunte und düstere Facette des Festivals.











Kostüm-Freaks, Dunkelhippies, Vampir-Fans, Menschen in Barockkleidern oder Steampunks: Mehrere tausend Anhänger der „Schwarzen Szene“ haben sich am Freitag in Leipzig zum Auftakt des 31. Wave-Gotik-Treffens (WGT) zum „Viktorianischen Picknick“ versammelt. „Das Besondere ist der historische Stil des Picknicks. Die Menschen kommen in festlicher, aber auch sehr fantasievoller Kleidung. Mitunter sind auch Feen und Elfen zu sehen“, sagte Festival-Sprecher Cornelius Brach. Bis Pfingstmontag können sie sich auf ein umfangreiches Programm mit Kultur, Kabarett, Livemusik und Partys freuen.