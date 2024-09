1 Die CDU-Wahlwerbung am Auto war wohl Grund für die Brandstiftung. (Symbolbild) Foto: dpa/Focke Strangmann

Ein Auto mit CDU-Wahlwerbung war in der Nacht zum Sonntag das Ziel bislang unbekannter Brandstifter. Das sächsische Landeskriminalamt ermittelt.











Link kopiert



Unbekannte haben in Leipzig ein Auto mit CDU-Wahlwerbung in Brand gesetzt. Der Wagen brannte in der Nacht zum Sonntag fast vollständig aus, wie das sächsische Landeskriminalamt (LKA) am Montag in Dresden mitteilte.