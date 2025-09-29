Leinwandrückkehr mit Anemone: Daniel Day-Lewis mit Sohn bei Premiere zu Comeback-Film

Nach acht Jahren Pause kehrt Daniel Day-Lewis auf die Leinwand zurück. Die Premiere zu "Anemone" besuchte er gemeinsam mit seinem Sohn. Ronan Day-Lewis führt bei dem Comeback-Film schließlich Regie. Für die beiden war es die Fortführung vom Spielen in Ronans Kindheit.
Acht Jahre nach seinem letzten Film "Am seidenen Faden": Daniel Day-Lewis (68) ist zurück auf der großen Leinwand. Am Sonntag hat "Anemone" seine Premiere beim New York Film Festival gefeiert. Der dreifache Oscarpreisträger besuchte die Veranstaltung an der Seite seines Sohnes Ronan Day-Lewis (27). Der Vater-Sohn-Ausflug war kein reines Familienvergnügen, sondern ein Arbeitstermin. Ronan Day-Lewis führt bei "Anemone" Regie, das Drehbuch schrieb er gemeinsam mit seinem Vater.