Leinwandrückkehr mit Anemone: Daniel Day-Lewis mit Sohn bei Premiere zu Comeback-Film

Nach acht Jahren Pause kehrt Daniel Day-Lewis auf die Leinwand zurück. Die Premiere zu "Anemone" besuchte er gemeinsam mit seinem Sohn. Ronan Day-Lewis führt bei dem Comeback-Film schließlich Regie. Für die beiden war es die Fortführung vom Spielen in Ronans Kindheit.

Acht Jahre nach seinem letzten Film "Am seidenen Faden": Daniel Day-Lewis (68) ist zurück auf der großen Leinwand. Am Sonntag hat "Anemone" seine Premiere beim New York Film Festival gefeiert. Der dreifache Oscarpreisträger besuchte die Veranstaltung an der Seite seines Sohnes Ronan Day-Lewis (27). Der Vater-Sohn-Ausflug war kein reines Familienvergnügen, sondern ein Arbeitstermin. Ronan Day-Lewis führt bei "Anemone" Regie, das Drehbuch schrieb er gemeinsam mit seinem Vater.

"Es ist ein unbeschreibliches Privileg, heute Abend mit Ihnen allen hier zu sein", sagte der Regiedebütant laut Medienberichten zu den Besuchern im Lincoln Center. "Ich bin sprachlos", so der Junior weiter.

Daniel Day-Lewis spielt in "Anemone" einen ehemaligen britischen Soldaten, der seit zwei Jahrzehnten zurückgezogen im Wald lebt. Sein von Sean Bean (66) gespielter Bruder schreckt ihn aus der Isolation auf, indem er ihn mit einer dunklen Vergangenheit konfrontiert.

"Einfach eine größere Spielzeugkiste"

Vater und Sohn seien bei der Arbeit schnell in einen Rhythmus gekommen, sagte Ronan Day-Lewis zu "Variety". "Im Laufe der Jahre, seit Ronan noch sehr, sehr klein war, haben wir gemeinsam an vielen verschiedenen Dingen gearbeitet", sagte sein Vater dem Branchenmagazin.

"Wir haben uns in der Gegenwart des anderen immer sehr wohlgefühlt, und das war eigentlich eine Fortsetzung davon", so Daniel Day-Lewis weiter. Und: "Es war einfach eine größere Spielzeugkiste, in der wir spielen konnten."

Ronan Day-Lewis weist auf der Bühne wiederum darauf hin, dass "Anemone" gar nicht ihr erster gemeinsamer Film sei. Als er ein Kind war, habe er mit seinem Vater aus Spaß einen Werbespot mit seiner Schildkröte gedreht.

Ronan ist Daniel Day-Lewis erster gemeinsamer Sohn mit Rebecca Miller (63). Mit der Tochter von Schriftsteller Arthur Miller hat er noch Sohn Cashel. Aus seiner Beziehung mit Schauspielerin Isabelle Adjani (70) stammt der ebenfalls als Darsteller tätige Gabriel-Kane Day-Lewis (30).

Daniel Day-Lewis gab 2017 bekannt, in Schauspielrente gehen zu wollen. Dasselbe hatte er bereits 1997 angekündigt, 2002 wurde er für "Gangs of New York" wortbrüchig. Kürzlich bereute er in einem Interview, überhaupt von Ruhestand gesprochen zu haben.