Leinwand-Comeback nach fast 20 Jahren: Sandra Bullock & Keanu Reeves: Reunion für neuen Romantik-Thriller

Vor über 30 Jahren wurden sie zum Leinwand-Traumpaar: 1994 spielten Keanu Reeves (60) und Sandra Bullock (60) Seite an Seite im Action-Film "Speed". Jetzt stehen sie wieder für einen romantischen Thriller vor der Kamera, berichtet "Variety" über ein Projekt, das in den Amazon MGM Studios entwickelt werden soll.

Details zur Handlung oder einem voraussichtlichen Kinostart sind noch nicht bekannt, obwohl das Filmstudio die Arbeiten als "vorantreibend" beschreibt. Noah Oppenheim ("Jackie", "Zero Day") sei als Drehbuchautor tätig.

Unter den Produzenten sei auch Mark Gordon. Reeves, Bullock und Gordon arbeiteten schon für den Kino-Erfolg "Speed" zusammen. Nach dem rasanten Kultfilm über eine Bombe in einem Linienbus, die bei einer Geschwindigkeitsunterschreitung von 50 Meilen detoniert, waren Reeves und Bullock zuletzt in dem Film "Das Haus am See" von 2006 zu sehen.

Action-Paar ist auch an Fortsetzung von "Speed" interessiert

"Speed" ist bis heute einer der erfolgreichsten Actionfilme aller Zeiten. "Matrix"-Star Reeves glaubt fest daran, dass ein Teil drei des Streifens 30 Jahre später ein weiterer Erfolg wäre. "Wir würden verdammt noch mal einen Volltreffer landen!", sagte er im "50 MPH"-Podcast. Es fühle sich an wie ein Sirenenruf, "als ob da noch etwas unerledigt wäre. Ich würde sehr gerne noch einmal mit ihr zusammenarbeiten, bevor sich unsere Augen schließen", betonte der Schauspieler, der an "Speed 2" nicht teilgenommen hatte.

Sandra Bullock ist nicht abgeneigt an einer Reunion für "Speed 3", erzählte sie in dem Podcast im Mai letzten Jahres. "Bevor ich sterbe, bevor ich diesen Planeten verlasse, müssen Keanu und ich noch mal etwas zusammen vor der Kamera machen. Sind wir dann in Rollstühlen oder haben Gehhilfen? Vielleicht", kündigte sie an. Das Filmstudio Studio 20th Century soll seine Bereitschaft bereits signalisiert haben.