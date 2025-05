1 Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa/Boris Roessler

Ein junges Mädchen ist mit ihrem Fahrrad auf einem Supermarktplatz unterwegs. Auf einmal kommt es zu einem fatalen Zusammenstoß.











Ein achtjähriges Kind ist auf einem Supermarktplatz in Leingarten (Kreis Heilbronn) von einem Auto angefahren und schwerst verletzt worden. Das Mädchen sei mit ihrem Fahrrad mehrere Meter von dem Wagen mitgeschleift worden, teilte die Polizei mit. Ein Notarzt versorgte die junge Radfahrerin am Freitag und brachte sie in ein Krankenhaus.