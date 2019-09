1 Ein Junggesellenabschied im Kreis Heilbronn hat für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Dieser Scherz könnte ein teures Nachspiel haben: Fünf Männer „entführen“ bei einem Junggesellenabschied in Leingarten den künftigen Ehemann mit einen Stoffbeutel über dem Kopf. Zeugen halten die Situation für echt und verständigen die Polizei.

Leingarten - Ein Junggesellenabschied hat in Leingarten (Kreis Heilbronn) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Fünf Männer hatten dem künftigen Ehemann einen Stoffbeutel über den Kopf und dessen Entführung inszeniert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Gruppe habe schwarze Anzüge und Sturmhauben getragen und sei mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeug-Maschinenpistole bewaffnet gewesen. Zeugen beobachteten das Geschehen am Dienstagmorgen und wählten den Notruf.

Bis die Situation geklärt war, ging die Polizei von einer echten Bedrohungslage aus und war mit 26 Beamten vor Ort. Der Scherz könnte nun ein teures Nachspiel haben: Es wird demnach geprüft, ob und in welcher Höhe die Männer die Kosten für den Einsatz übernehmen müssen.