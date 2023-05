1 Platz zehn im Feld der Weltbesten – Leo Neugebauer hat allen Grund zur Zufriedenheit Foto: AFP/Christian Petersen

Der Shootingstar Leo Neugebauer über sein starkes Meisterschaftsdebüt bei den Titelkämpfen in Eugene – und einen nun folgenden Verzicht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mit 22 Jahren war Leo Neugebauer von der LG Leinfelden-Echterdingen bei der Leichtathletik-WM in Eugene (USA) der zweitjüngste Teilnehmer im Zehnkampf - genau in dem Stadion, in dem er sich vor wenigen Wochen mit 8362 Punkten für die Titelkämpfe qualifiziert hatte. Bei seinem aktuellen Debüt im Nationaltrikot der Männer machte der zwei Meter große Modellathlet eine ausgezeichnete Figur. Mit 8182 Zählern wurde Neugebauer Zehnter, mitten in der Weltklasse.