Mehrere Verletzte in Leinfelden-Echterdingen

1 Ein Wespenschwarm hat in Leinfelden-Echterdingen für Verletzte und einen Polizeieinsatz gesorgt (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Auf dem Weg zu einem Sportgelände jagt ein Wespenschwarm die Grundschüler und eine Lehrkraft. Die Polizei rückt aus, der Rettungsdienst ist mit einem Großaufgebot vor Ort.











Ein Wespenschwarm hat an einer Grundschule in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) am Donnerstag für einen Polizeieinsatz gesorgt.