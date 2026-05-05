Leinfelden-Echterdingen: Warum eine Schale Bier nicht ans Grab darf

Beim Besuch des Friedhofes legen viele Menschen persönliche Gegenstände ab. Mit einer neuen Satzung dürfen städtische Mitarbeiter die Gegenstände nun einfacher als bisher entfernen.
Das Thema ist sensibel: Wenn Freunde und Familienmitglieder sterben, ist es für die Angehörigen nicht leicht, Abschied zu nehmen. Mehr als 300 Beerdigungen gibt es pro Jahr in Leinfelden-Echterdingen. Zur Trauerbewältigung gehört für viele Menschen auch das Ablegen persönlicher Gegenstände am Grab – was auf den neun Friedhöfen der Stadt auch zu Problemen geführt hat. „Es hat überhandgenommen“, sagt Torsten Specht. Er ist beim Amt für Stadtgrün, Umwelt und Infrastruktur für die Friedhöfe der Stadt zuständig.