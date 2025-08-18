Leinfelden-Echterdingen: Vier Verletzte nach Auffahrunfall am Flughafen

Bei einem Unfall am Flughafen Stuttgart wurden am Sonntag vier Personen verletzt. Zudem schätzt die Polizei den entstandenen Schaden auf 12.000 Euro.
Bei einem Auffahrunfall auf der Flughafenstraße in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) haben am Sonntagnachmittag vier Menschen Verletzungen erlitten. Laut Polizei hat ein 26-jähriger Fahrer eines VW Golf gegen 14.30 Uhr zu spät bemerkt, dass ein 62-Jähriger mit seinem Mercedes E-Klasse an einer roten Ampel auf Höhe der Paul-Horn-Halle bremsen musste. Wegen zu geringem Abstand fuhr der Golf in das Heck des Mercedes.