In der Nacht zum Mittwoch ist in Leinfelden-Echterdingen im Kreis Esslingen ein Streit derart eskaliert, dass ein 32-Jähriger lebensbedrohlich verletzt wurde. Noch in der Nacht konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen.

Bei einer Auseinandersetzung ist am späten Dienstagabend in Echterdingen (Kreis Esslingen) ein 32-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Nach dem Angriff auf dem Bertha-Benz-Platz hat die Polizei einen 38-Jährigen als mutmaßlichen Täter ermittelt und festgenommen.

Wie eine Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen am Mittwoch mitteilt, sollen die beiden Männer gegen 23.40 Uhr in Streit geraten und handgreiflich geworden sein. Schließlich soll der Ältere mit einem unbekannten, spitzen Gegenstand auf den 32-Jährigen eingestochen haben. Das Opfer wurde dadurch lebensbedrohlich verletzt. Nachdem ein Notarzt ihn versorgt hatte, brachte der Rettungsdienst den 32-Jährigen in eine Klinik. Er ist mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

Der 38-jährige Verdächtige wurde kurz nach der Tat in der Wohnung seiner Freundin in einer anderen Gemeinde im Kreis Esslingen festgenommen. Offenbar war das Paar nach der Tat gemeinsam dorthin geflüchtet. Auch der 32-Jährige soll in der Vergangenheit eine Beziehung zu der Frau geführt haben. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die drei sich zu einer Aussprache auf dem Bertha-Benz-Platz getroffen haben. Am Mittwoch soll der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen werden.