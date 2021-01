1 Die Besatzung des Hubschraubers entdeckte den Vermissten. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Die Polizei hat am Montag mit mehreren Streifenwagen und einem Helikopter in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) nach einem vermissten 86-Jährigen gesucht. Gefunden wurde er in der Nähe des Bahnhofs Leinfelden.

Leinfelden-Echterdingen - Ein Polizeihubschrauber hat am Montagnachmittag in Leinfelden-Echterdingen einen vermissten 86-Jährigen gefunden. Gegen 13 Uhr sind die Rettungskräfte alarmiert worden, weil der Mann bei einem Termin nicht erschienen war. Auch in seiner Wohnung war er nicht aufzufinden, wie die Polizei mitteilte.

Bei der Suche nach dem Senior waren mehrere Streifenwagen, ein Spürhund und auch ein Helikopter im Einsatz. Die Besatzung des Hubschraubers entdeckte den Mann gegen 15 Uhr wohlbehalten in der Nähe des Bahnhofs Leinfelden. Trotzdem brachte ihn der Rettungsdienst in eine Klinik.