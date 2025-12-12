Leinfelden-Echterdingen: Stadt sperrt Turnhalle – Probleme mit undichtem Dach seit Jahren bekannt

Die Sporthalle am Leinfelder Immanuel-Kant-Schulzentrum kann nicht mehr genutzt werden. Schulsport findet nur in der Theorie statt. Hat die Kommune mit der Sanierung zu lange gewartet?
Die provisorische Abdeckung des rund 50 Jahre alten Daches ist porös geworden. Es habe einen Wassereintritt gegeben, teilte der Bürgermeister Benjamin Dihm am Dienstag im Technischen Ausschuss mit. Mit Beginn der Woche sei die Sporthalle gesperrt worden. Nun soll so schnell wie möglich eine neue Folie für 46 000 Euro auf das Dach, um eine weitere Beschädigung des Gebäudes zu verhindern. Spurlos ist der Regen der vergangenen Tage nicht an dem Gebäude vorüber gegangen. „Das Wasser ist in der Dämmung“, berichtete Dihm.