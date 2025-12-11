Leinfelden-Echterdingen: „Spontane Idee gewesen“ – Jetzt gibt es statt Biergarten einen Glühweingarten

Wie heißt das winterliche Pendant zum Biergarten? Ganz genau: Glühweingarten. Einen solchen gibt es jetzt auch bei der Echterdinger Café-Bar Fischers in der Bernhäuser Straße.

Strahlende Lichterketten, lodernde Feuerpyramiden, schicke Gartenmöbel mit flauschigen Fellen – der Außenbereich des Café-Bar-Restaurants Fischers in der Echterdinger Ortsmitte ist schon auf den ersten Blick ein Hingucker. Dass sich der Außenbereich der Gaststätte seit Anfang November als winterlicher „Glühweingarten“ präsentiert, war trotz dieses Eindrucks nicht von langer Hand geplant, sondern „eine spontane Idee gewesen“, sagt Robin Fischer, Spross der gleichnamigen Echterdinger Gastrofamilie, die auch das Paulaner am Kirchplatz betreibt.

Genau dort, hinter dem „Paulaner“, sei in diesem Jahr im Zuge der Altstadtsanierung eine Scheune abgerissen worden, in der die Familie seit vielen Jahren Gastronomie-Ausrüstung gelagert hatte, erzählt Robin Fischer. Beim Ausräumen habe er unter anderem die kleine Holzhütte entdeckt, die jetzt den Ausschankbereich des Glühweingartens bildet.

Wohlig warmer Winterzauber in Leinfelden-Echterdingen

„Wir haben die Hütte einfach mal aufgebaut und geschaut, was sonst noch passiert“, so der 29-jährige Gastwirt. Und passiert ist dann eine ganze Menge: Der ganze Außenbereich, an dessen hinterem Ende die Hütte ihren Platz gefunden hat, wurde in einem weiteren Schritt mit einem winterlich geschmückten Gitter umzäunt, sodass das ganze Ensemble im Zusammenspiel mit den großen Regenschutzschirmen und den wärmenden Feuerpyramiden jetzt selbst beinahe das Flair einer gemütlichen Winterhütte ausstrahlt. Für Wärme sorgen neben den Fellen auf den Gartenmöbeln, Decken sowie zusätzliche Heizpilze. „Es ist aber alles draußen“, sagt Fischer, „man muss sich also trotzdem warm anziehen.“

Ausgeschenkt wird direkt aus der kleinen Holzhütte weißer und roter Glühwein, warmer Aperol oder auch Kinderpunsch. Zudem gibt es Rote Wurst, Thüringer und Crêpes. Es könne aber auch alles, was es in der Gaststätte gibt, nach draußen gebracht werden, betont der Junggastronom. Fischer sieht sein Angebot als Ergänzung zum traditionellen Adventszauber, der aktuell vor der Kreissparkasse in Echterdingen stattfindet. „Wenn die Hütten dort schließen, kommen viele herüber zu uns“, sagt er.

„Man muss nicht extra zum Weihnachtsmarkt nach Stuttgart fahren“

Tatsächlich trägt die neue Idee Früchte: „Das Angebot“, sagt Fischer, „wird sehr gut angenommen.“ Teils sei der Außenbereich abends schon besser gefüllt gewesen als die Innenräume der Gaststätte. Eine Gruppe Frauen, die an diesem Abend zu den ersten gehören, die im Glühweingarten Platz nehmen, betätigt den Gastronomen: „Es ist toll hier“, sagt eine aus der Runde. „Und man muss nicht extra zum Weihnachtsmarkt nach Stuttgart fahren.“ Dass es doch einmal in diesem Winter so klirrend kalt werden könnte, dass Fischers Glühweingarten geschlossen bleiben muss, glaubt Robin Fischer nicht: „Die Öffnungszeiten werden immer eingehalten“, sagt er.

Öffnungszeiten: Der Glühweingarten in der Bernhäuser Straße 28 hat im Winter von donnerstags bis samstags jeweils zwischen 17 bis 22 Uhr geöffnet.