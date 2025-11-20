Die Stadt Leinfelden-Echterdingen möchte das Oberaichener Grundstück samt Gebetshaus zügig veräußern. Eine kirchliche Nutzung soll künftig ausgeschlossen sein.
Nach langem Ringen um den Weiterbau der Moschee auf den Fildern will die Stadtverwaltung nun das Grundstück an der Wilhelm-Haas-Straße in Oberaichen samt des nicht ganz fertig gebauten Gebetshauses verkaufen. Die Immobilie soll im Rahmen einer Konzeptvergabe den Eigentümer wechseln. „Es gab verschiedene Gespräche mit potenziellen Interessenten, die sich kreative Lösungen auf dem Grundstück vorstellen können“, sagt Oberbürgermeister Otto Ruppaner. Dazu gehöre auch die Idee eines Ärztehauses. Auch ein Gebot für ein Erbbaurecht wäre möglich. „Da das Recht bereits im Grundbuch besteht, möchten wir diese Alternative gerne mit anbieten“, erklärt er.