Leinfelden-Echterdingen: Mehr Ganztagsplätze für Grundschüler – „Das hätten wir früher machen sollen“

Der Stadt Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) fehlen aktuell 46 Betreuungsplätze. Bis zum Herbst soll die Warteliste abgebaut sein.
Die Warteliste war schon länger, ist aber noch immer relativ lang: 46 Plätze fehlen der Stadt Leinfelden-Echterdingen aktuell in der Schulkindbetreuung. 22 Familien, deren Kinder die Ludwig-Uhland-Schule besuchen, haben noch keine Zusage. An dieser Schule gibt es laut Bürgermeister Carl-Gustav Kalbfell mit mehr als 140 Kindern die größte Schulkindbetreuungseinrichtung. In den vergangenen Wochen seien Vorstellungsgespräche geführt worden, teilt der Bürgermeister mit. „Wir sind zuversichtlich, dass wir die Warteliste bis zum Herbst abbauen können“, sagt er. Vorausgesetzt die bewilligten Stellen könnten mit qualifiziertem Betreuungspersonal besetzt werden.