Leinfelden-Echterdingen: Maskierte Täter verletzen Passanten mit Pfefferspray

Zwei maskierte Täter haben in Leinfelden-Echterdingen zwei junge Männer mit Pfefferspray angegriffen. Die Fahndung blieb erfolglos, die Polizei ermittelt weiter.
Zwei junge Männer sind bei einem Angriff am Freitagabend gegen 19.30 Uhr in der Ernst-Mey-Straße im Ortsteil Leinfelden leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei liefen der 17-Jährige und der 22-Jährige auf dem Gehweg, als unvermittelt zwei maskierte Täter hinter einem geparkten Lastwagen hervortraten und die beiden mit Pfefferspray angriffen.