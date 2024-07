Leinfelden-Echterdingen feiert sich: Eine Lichtgestalt taucht beim Stadtjubiläum auf

1 So sieht der Lichtriese Dundu aus – im Mai hat er in Gerlingen sein Publikum begeistert. Foto: Simon Granville

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen wird im kommenden Jahr 50. Das ganze Jahr über soll der Geburtstag gefeiert werden ist. Was wird alles geboten?











Eine Lichtgestalt wird im kommenden Jahr – zum 50-Jahr-Jubiläum der Stadt Leinfelden-Echterdingen – die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sie ist fünf Meter groß und trägt den Namen Dundu. Der Künstler Tobias Husemann hat die leichtfüßigen Giganten geschaffen. Sie bestehen aus Fasern und Licht und entfalten ihren Zauber insbesondere in der Dunkelheit. Am 8. Februar wird eine solche Dundu-Figur alle Gäste, die zum Festakt kommen, im Foyer der Filderhalle in Empfang nehmen. Später werden dort Videos von Zeitzeugen eingespielt, die über die Anfänge der Stadt berichten. Die LE Marching Band wird spielen, der Kinderchor der Bezirkskantorei wird singen. Offizielle Ansprachen sind geplant. Angefragt ist dafür auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann, eine Zusage steht laut Kulturamtsleiterin Carolina Gleichauf allerdings noch aus.