Eltern müssen von September an für einen Kita-Platz tiefer in den Geldbeutel greifen. Insbesondere die Betreuung von Kleinkindern wird teurer.
In Leinfelden-Echterdingen wird an der Gebührenschraube gedreht: Von September an müssen Eltern erneut mehr für einen Kita-Platz ausgeben. Das steht jetzt fest. Besonders spüren werden das Mütter und Väter, die ein Kleinkind in die Betreuung geben. Bisher zahlt eine Familie mit einem Kleinkind in Leinfelden-Echterdingen 4290 Euro pro Jahr, wenn das Mädchen oder der Junge 30 Stunden pro Woche in einer Kita verbringt. Das entspricht einer täglichen Betreuung bis 14 Uhr. Vom September an wird diese Betreuung in Leinfelden-Echterdingen 50,40 Euro mehr pro Monat kosten. Im ganzen Jahr fallen so 4844,40 Euro und damit 554,40 Euro mehr an.