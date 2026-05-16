Leinfelden-Echterdingen: Ehemalige Prostituierte spricht über Zwangsprostitution

Psychotherapeutin Anna Schreiber wird Ende September in Echterdingen über die Folgen von Prostitution sprechen. Sie war selbst zwei Jahre lang Prostituierte.
Ein Ersatztermin ist gefunden: Anna Schreiber wird am Freitag, 25. September von 19 Uhr an in der Echterdinger Zehntscheuer darüber sprechen, was in Menschen vorgeht, die in der Prostitution tätig sind oder waren. Die Psychotherapeutin war in den 1980er-Jahren selbst zwei Jahre lang Prostituierte. Im Mittelpunkt ihres Vortrags steht das Abspalten von Gefühlen – als Ursache, Begleiterscheinung und Folge der Prostitution sowie die Frage, wie freiwillig Prostitution tatsächlich ist.