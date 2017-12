Leinfelden-Echterdingen Bankräuber sprengen Geldautomat

Von kaw 08. Dezember 2017 - 10:47 Uhr

Unbekannte Täter sprengen in Leinfelden-Echterdingen einen Bankautomaten in die Luft und entwenden Bargeld. Zeugen berichten von einem Feld der Verwüstung.





Leinfelden-Echterdingen - Im Stadtteil Oberaichen in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) haben unbekannte Täter am frühen Freitagmorgen im Vorraum einer Bankfiliale einen Geldautomaten gesprengt. Wie Zeugen berichten, haben die Täter Bargeld entwendet und sind anschließend auf einem schwarzen Motorroller geflüchtet.

Durch die Sprengung gegen 3.45 Uhr seien Anwohner aufgeschreckt worden und hätten sofort die Polizei alarmiert. Diese rückte dann mit mehreren Einsatzkräften an, konnte allerdings nur noch die Spuren sichern. Die Täter waren beim Eintreffen der Beamten bereits verschwunden. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, blieb erfolglos. „Es sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen“, sagte ein Zeuge am Vormittag. Nicht nur der Vorraum der Filiale habe durch die Sprengung großen Schaden genommen, sondern auch ein benachbartes Kosmetikstudio und ein angrenzender Friseursalon. Wie viel Bargeld gestohlen wurde und wie hoch die Schadensumme ist, stellen derzeit Gutachter und die Polizei fest.