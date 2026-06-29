Leinfelden-Echterdingen: Das „Worst-Case-Szenario“ wurde berechnet

Das Bauprojekt in der Bunsenstraße in Musberg muss eine kleine Extrarunde drehen. Die Beschattung der Nachbarn durch die geplanten Neubauten wurde neu berechnet.

Leinfelden-Echterdingen. Viele Musberger, die rund um das große Neubauprojekt nördlich und südlich der Bunsenstraße wohnen, sorgen sich. Neben der befürchteten Verkehrszunahme ist es vor allem der Schatten, der von den Hochhäusern nördlich der Bunsenstraße in Zukunft auf die umliegenden Wohngebäude geworfen werden könnte, der vielen Nachbarn Kopfzerbrechen bereitet.

Die Verschattungsstudie wurde nun neu erstellt. Die alte Studie hatte nicht alle maximalen Möglichkeiten abgedeckt. Wichtig ist es der Stadt aber, dass auch das neue Verschattungsgutachten das geplante Bauvorhaben nicht unmöglich macht. Und: Erfahrungsgemäß werde die maximal zulässige Ausnutzbarkeit des Angebotsbebauungsplans in der späteren Realisierung nicht vollständig ausgeschöpft, sodass nach einem Bau von geringeren Auswirkungen auszugehen sei, schreibt die Stadt.

Aus der Nachbarschaft wurde Kritik laut

In der Bunsenstraße ging es bisher planerisch rasch voran. Seit dem Aufstellungsbeschluss Mitte 2024 sind gerade einmal zwei Jahre vergangen. Noch 2025 wurden die Planungen ausgelegt. Es folgten öffentliche Vorstellungsrunden, zu denen viele Nachbarn kamen. „Da wurde der Finger in die Wunde gelegt“, gab der stellvertretende Planungsamtsleiter und Abteilungsleiter der Stadt- und Bauleitplanung, Benjamin Ischschik, zu. Es wurde beanstandet, dass die zulässigen technischen Aufbauten oberhalb der maximalen Gebäudehöhe in der ursprünglichen Untersuchung nicht berücksichtigt wurden. Die Besonnungsstudie wurde daraufhin entsprechend erneuert und die zulässige Höhe technischer Aufbauten von bislang maximal drei Meter auf künftig maximal 1,5 Meter über der Gebäudehöhe reduziert. Daraus resultiert eine höhere Beeinträchtigung der umliegenden Bebauung, erklärte Irschik während der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses.

Nun habe es sozusagen eine „Worst-Case-Betrachtung“ gegeben, für beide Baufelder. Spannend ist diese neue Betrachtung jedoch vor allem für das nördliche Baufeld. Wie berichtet, plant dort die Firma Strenger zwei Hochhäuser zu bauen. Geplant sind je sechs Stockwerke plus Staffelgeschoss mit maximal 22 Meter Höhe sowie technische Anlagen obendrauf. Das südliche Baufeld möchte die Firma BPD bebauen. Dort sind acht Mehrfamilienhäuser geplant, meist mit drei bis fünf Stockwerken und einer Höhe bis zu 16 Meter vorgesehen. Ursprünglich waren einmal insgesamt 235 Wohnungen in beiden Baugebieten geplant. Nachdem die Pläne aufgrund des massiven Protestes vieler Nachbarn abgespeckt wurden, könnten es etwas weniger Wohnungen werden. Vermutlich werden einmal 500 bis 600 Menschen in dem Gebiet wohnen.

Wie geht es weiter? Im Juli sollen beide Bebauungspläne erneut öffentlich ausgelegt werden, allerdings beschränkt auf die Änderungen. Im Herbst könnte dann der Satzungsbeschluss gefasst werden. Der Technische Ausschuss und der Gemeinderat stimmten diesem Vorschlag zu.