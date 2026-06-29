Leinfelden-Echterdingen: Das „Worst-Case-Szenario“ wurde berechnet

Das Bauprojekt in der Bunsenstraße in Musberg muss eine kleine Extrarunde drehen. Die Beschattung der Nachbarn durch die geplanten Neubauten wurde neu berechnet.
Leinfelden-Echterdingen. Viele Musberger, die rund um das große Neubauprojekt nördlich und südlich der Bunsenstraße wohnen, sorgen sich. Neben der befürchteten Verkehrszunahme ist es vor allem der Schatten, der von den Hochhäusern nördlich der Bunsenstraße in Zukunft auf die umliegenden Wohngebäude geworfen werden könnte, der vielen Nachbarn Kopfzerbrechen bereitet.