Pietät ist wichtiger als maximaler Profit, sagt das Ehepaar Mirja und Simon Brosig. Es kämpft um den Erhalt des Krematoriums auf dem Waldfriedhof in Leinfelden.

„Krema“, sagt Simon Brosig, wenn er vom Leinfeldener Krematorium spricht. Er spricht das Wort fast schon liebevoll aus. Das denkmalgeschützte Gebäude auf dem Waldfriedhof gehört seit vielen Jahren zu seinem Berufsalltag. Seit 14 Jahren betreibt er mit seiner Frau Mirja Brosig das Bestattungsinstitut Brosig in Musberg. „60 Prozent aller Kremationen in Leinfelden in den vergangenen Jahren kamen von uns.“

Das Ehepaar möchte Familien aus Leinfelden-Echterdingen, aber auch aus Filderstadt, Waldenbuch, Steinenbronn und Stuttgart einen würdevollen Abschied von ihren Liebsten ermöglichen. Die beiden haben sich in einem umkämpften Markt einen Namen gemacht und entsprechend viel zu tun.

Nebenbei bereiten sie derzeit auch noch Flyer vor, die sie gemeinsam mit Kommunalpolitikern auf örtlichen Marktplätzen verteilen wollen. Sie wollen ihr „Krema“ retten. „Es ist Teil einer kommunalen Daseinsfürsorge“, sagt sie. Und: „Es geht nicht nur um Zahlen. Es geht um Menschen.“ Simon Brosig ergänzt: „Mein Wunsch ist, dass durch eine gezielte Aufklärung der Angehörigen, es doch noch hundert Einäscherung mehr pro Jahr in Leinfelden gibt.“

Das Ehepaar Brosig hat sich auf den Fildern einen Namen gemacht. Foto: privat/Markus Schwarz

Zur Erinnerung: Die klamme Stadt Leinfelden-Echterdingen überlegt sich von dem „Dauerverlustbetrieb“, wie Marie Lock, die Leiterin des Finanzverwaltungsamtes sagt, zu trennen. Eine Mehrheit der Stadträte hat sich in einer zweiten Spar-Klausur in Leinfelden-Echterdingen dafür ausgesprochen, das Krematorium nicht mehr weiter zu betreiben. Es soll geprüft werden, ob es ein privater Betreiber übernehmen kann. Der Betrieb der Anlage ist eine freiwillige Leistung der Stadt – und steht damit auf dem Prüfstand. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Es gibt auch Fürsprecher im Gemeinderat, die das Bestatter-Ehepaar unterstützen.

450 statt 700 Verstorbene werden pro Jahr in Leinfelden verbrannt

700 Verstorbene könnten im Leinfelder Krematorium pro Jahr verbrannt werden, rechnet die Stadt vor. Tatsächlich waren es in den vergangenen Jahren im Schnitt jeweils nur 450. Das Problem: Die Konkurrenz ist groß. Krematorien in Rutesheim und Reutlingen beispielsweise haben mehrere Öfen und arbeiten im Schichtbetrieb. Offenbar erhalten Bestatter auch eine Provision, wenn sie Verstorbene zu privaten Krematorien bringen. Deren Höhe sei abhängig von der Stückzahl, berichtet Simon Brosig.

Wenn das Leinfeldener Krematorium tatsächlich schließt, „müssen wir es machen, wie bereits viele Kollegen“, sagt Simon Brosig. „Wir würden die Verstorbenen nach Reutlingen fahren.“ Für das Musberger Unternehmen würde das bei 300 Einäscherungen pro Jahr zusätzlich 24.000 Kilometer an Fahrten über die B 27 oder die A 81 bedeuten. „Das ist doch Irrsinn“, sagt er. Auf die Angehörigen würden dann auch höhere Kosten zukommen, weil sie dann auch die Überführung nach Reutlingen zahlen müssen. Unklar ist zudem, ob die Stadt fortan den Kühlraum auf dem Leinfelder Friedhof noch kostenlos anbieten wird und kann.

Bestatter verdienen an der Überführung der Verstorbenen

Das Institut könnte dann zwar auch mit insgesamt 90.000 Euro mehr Umsatz jährlich rechnen, sagt der Bestatter. Er gibt offen zu: „Es rechnet sich die Verstorbenen weiter zu fahren. Der Bestatter verdient an der Überführung.“ Er sei aber nie ein gieriger Mensch gewesen, wolle vielmehr morgens noch in den Spiegel schauen können. Ihm gehe es nicht darum, den größtmöglichen Profit auf dem Rücken trauender Angehöriger herauszuschlagen, sondern um die Einhaltung der Pietät und um einen würdevollen Abschied.

Das Krematorium auf dem Leinfelder Waldfriedhof steht unter Denkmalschutz. Foto: privat

Ein Beispiel dafür sei die von den Angehörigen meist liebevoll für die Verstorbenen ausgesuchte Kleidung, in der diese ihre letzten Reise antreten sollen. „Wir kümmern uns um die Verstorbenen, wenn die Amtsärztin da war. Sie gehen so in jedem Fall gerichtet, angekleidet und würdevoll ins Feuer“, sagt der Musberger Bestatter. Möglich sei dies, weil er und sein Team keine weite Wege zum Leinfelder Krematorium zurücklegen müssen.

Zur Erklärung: Bei einer Feuerbestattung müssen die Toten, so schreibt es das Gesetz vor, von einer Amtsärztin ein zweites Mal untersucht werden. Dazu werden sie komplett ausgezogen. Ob bei großen, privaten Krematorien die Zeit bleibt, die Verstorbenen nach dieser Untersuchung in jeden Fall wieder anzuziehen? Diese Frage stellt das Musberger Ehepaar zumindest mal in den Raum. Beantworten können das freilich nur die Betreiber dieser Anlagen selbst.

Für das Ehepaar Brosig steht fest: „Das Krematorium in Leinfelden ermöglicht, dass Verstorbene in ihrer Heimat bleiben, keine weite Reise antreten müssen“, bevor ihre Asche auf einem örtlichen Friedhof bestattet werden kann. Diese Nähe sei bei der Trauerbewältigung der Familien oft entscheidend, betonen sie.