Pietät ist wichtiger als maximaler Profit, sagt das Ehepaar Mirja und Simon Brosig. Es kämpft um den Erhalt des Krematoriums auf dem Waldfriedhof in Leinfelden.
„Krema“, sagt Simon Brosig, wenn er vom Leinfeldener Krematorium spricht. Er spricht das Wort fast schon liebevoll aus. Das denkmalgeschützte Gebäude auf dem Waldfriedhof gehört seit vielen Jahren zu seinem Berufsalltag. Seit 14 Jahren betreibt er mit seiner Frau Mirja Brosig das Bestattungsinstitut Brosig in Musberg. „60 Prozent aller Kremationen in Leinfelden in den vergangenen Jahren kamen von uns.“