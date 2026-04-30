Das Ritter-Areal im Leinfelden-Echterdinger Teilort Musberg ist bei vielen Anwohnern beliebt. Doch was soll damit in Zukunft geschehen?
Im Leinfelden-Echterdinger Teilort Musberg soll sich in den kommenden Jahren baulich viel verändern. Sowohl das Ritter-Areal als auch das alte Rathaus samt benachbartem alten Schulhaus sollen wiederbelebt werden. Am vergangenen Mittwochabend wurden die Einwohner nach ihren Meinungen gefragt. „Wir wollen Ihre Ideen mitnehmen“, sagte der Oberbürgermeister Otto Ruppaner zur Begrüßung.