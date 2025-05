Leinfelden-Echterdingen: Daimler Truck kappt Ausblick wegen Unsicherheit um US-Zölle

1 Daimler Truck-Zentrale in Leinfelden-Echterdingen Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Der Zollkonflikt macht dem Nutzfahrzeughersteller einen Strich durch die Rechnung: Daimler Truck senkt seine Prognose.











Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat wegen der Unsicherheit auf seinem profitabelsten Markt Nordamerika infolge der US-Zölle seinen Jahresausblick gesenkt. Im Industriegeschäft ohne Finanzdienstleistungen geht Chefin Karin Radström 2025 nun nur noch von 48 bis 51 Milliarden Euro Umsatz aus, wie das Dax-Unternehmen am Dienstagabend in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Markt und Absatz in Nordamerika würden nun schwächer eingeschätzt, hieß es zur Begründung.