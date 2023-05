Bei Bauarbeiten in Leinfelden (Kreis Esslingen) wurde am Freitag eine Gasleitung beschädigt. Kurzzeitig mussten daher sechs Anwohner des Banholzwegs ihre Wohnungen verlassen.

Eine beschädigte Gasleitung hat am Freitag zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte im Banholzweg im Leinfelden-Echterdinger Stadtteil Leinfelden (Kreis Esslingen) geführt.

Laut der Polizei war dort gegen 11.45 Uhr bei Baggerarbeiten die Leitung eines unterirdischen Gastanks so stark beschädigt worden, dass Gas austrat. Sofort rückten Feuerwehr und Rettungsdienst mit zahlreichen Einsatzkräften aus. Der betroffene Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Sechs Personen aus umliegenden Wohnungen wurden laut der Polizei von den Rettungskräften evakuiert.

Vertreter der Stadt und Mitarbeiter eines Energieversorgers kamen ebenfalls vor Ort. Letztere dichteten das Leck provisorisch ab. Ein Helfer wurde wegen eingeatmeten Gases vom Rettungsdienst betreut. Der Polizei zufolge konnte er seine Arbeit an der beschädigten Gasleitung anschließend fortsetzen. Weitere Verletzte waren laut der Polizei zunächst nicht zu verzeichnen. Bis auf die beschädigte Gasleitung sei kein weiterer Sachschaden entstanden. Die Arbeiten an dem Gastank dauerten an.