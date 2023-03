1 Die Polizei sperrte die Bundesstraße für rund eineinhalb Stunden ab. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Stefan Puchne/Stefan Puchner

Am Dienstag hat die Polizei die B27 in Richtung Stuttgart bei Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) nach einem Unfall gesperrt. Wie ein Sprecher mitteilte, stockte gegen 18.30 Uhr der Verkehr bei der Ausfahrt Stetten. Eine 27-Jährige bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf das eines 48-jährigen Mannes auf, der vor ihr fuhr. Der Mann wurde dabei offenbar schwer verletzt. Die alarmierte Feuerwehr befreite ihn aus dem Wagen, bevor der Rettungsdienst in in eine Klinik brachte. Seine 43-Jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen, zwei weitere Personen in seinem Wagen blieben ebenso wie die Unfallverursacherin unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 15 000 Euro. Die Fahrbahn konnte erst gegen 20 Uhr wieder freigegeben werden.