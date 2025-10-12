Leinfelden-Echterdingen: Appell an Eltern – „Nutzt das Angebot, es ist sehr teuer und befristet“

In Leinfelden-Echterdingen bieten fünf von 14 städtischen Kitas einen Frühdienst an. Sie haben bereits um 7.30 Uhr geöffnet. Fünf weitere Einrichtungen sollen folgen.
Die Kinderbetreuung war lange Zeit das Sorgenkind der Stadt Leinfelden-Echterdingen. Die Kita-Krise hatte die Kommune fest im Griff, wie viele andere Städte und Gemeinden auch. Mittlerweile gibt es wieder mehr Lichtblicke als dunkle Wolken. Dazu gehört, dass fünf von 14 städtischen Kitas nun bereits von 7.30 Uhr an geöffnet haben, wie Bürgermeister Carl-Gustav Kalbfell am Rande des jüngsten Sozialausschusses bekannt gab.