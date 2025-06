Leinfelden-Echterdingen: Ärger über freche Jugendliche

1 Zurückgelassener Müll, umgeworfene Eimer gehören seit ein paar Monaten zum Straßenbild in Leinfelden-Echterdingen. Foto: picture alliance/dpa

In Leinfelden-Echterdingen gehen bei der Polizei Beschwerden wegen Lärm, Müll und Streitigkeiten ein.











Eine Gruppe von Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren ist seit mehreren Monaten gerade am Wochenende im Stadtgebiet von Leinfelden-Echterdingen unterwegs und stellt dabei offenbar reichlich Blödsinn an. Die jungen Leute wurden laut FW-Stadträtin Beatrix Hess in Leinfelden dabei beobachtet, einen Mülleimer am Neuen Markt durch die Gegend geworfen zu haben. „Das ist echt gefährlich“, sagt Hess. „Diese Sache kann so nicht weitergehen“, meint die Kommunalpolitikerin.