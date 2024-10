Leinfelden-Echterdingen: 51-Jähriger in der S-Bahn attackiert

1 In einer S-Bahn zwischen Echterdingen und Leinfelden (Symbolbild) ist ein Mann angegriffen worden. Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski

Er hatte keine Zigaretten bei sich und wurde deshalb verprügelt. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall in der S 2 zwischen Echterdingen und Leinfelden.











Link kopiert



Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Donnerstag um 23.40 Uhr in einer S-Bahn der Linie S 2 zwischen Echterdingen und Leinfelden sucht die Polizei (Telefon: 07 11/ 87 03 50) nach Zeugen. Vier bislang unbekannte Täter sollen einen 51-Jährigen in dem Zug zu Boden gebracht und mit Schlägen sowie Tritten attackiert haben. Der Grund: Das Opfer, das Gesichtsverletzungen erlitt und deshalb in eine Klinik gebracht werden musste, hatte die Frage, ob er Zigaretten bei sich habe, verneint. Nach dem Angriff waren die Jugendlichen, die Zeugen zufolge ein südländisches Aussehen hatten und dunkel gekleidet waren, geflüchtet.