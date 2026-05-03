Obwohl Leinfelden-Echterdinger weniger Geflüchtete aufzunehmen hat als früher, werden die Pläne für eine Gemeinschaftsunterkunft an der Dieselstraße vorangetrieben. Das sind die Gründe.
Um auf weitere Fluchtbewegungen vorbereitet zu sein, soll im Gewerbegebiet Echterdingen Nord eine große Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 432 Menschen in einem ehemaligen Bürogebäude in der Dieselstraße eingerichtet werden. In der Vergangenheit war von 350 Plätzen die Rede. Die Büros sollen in Zimmer mit zwei bis acht Schlafplätzen umgebaut werden. Damit soll unter anderem vermieden werden, erneut teure Containerstädte wie einst auf dem Renault-Gelände aufbauen zu müssen.