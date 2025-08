Leinfelden-Echterdingen: 17-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Unfall in Stetten verletzt

17-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Unfall in Stetten verletzt

1 Beim Ausweichen stieß der 17-Jährige gegen ein Auto und stürzte. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Beim Ausweichmanöver kam ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer in Stetten von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Auto zusammen. Er verletzte sich leicht, lehnte jedoch ärztliche Hilfe ab.











Ein 17 Jahre alter E-Scooter-Fahrer hat sich am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Stetten leicht verletzt. Der Jugendliche war laut Polizei gegen 16 Uhr auf der Stettener Hauptstraße in Richtung Poststraße unterwegs, als er kurz nach der Einmündung ein Auto auf einem Parkplatz wahrnahm, das offenbar rückwärts ausparken wollte.