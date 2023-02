1 In Echterdingen kam es am Donnerstag zu einem Unfall. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

In Echterdingen (Kreis Esslingen) wurde am Donnerstag ein 14-Jahre altes Mädchen von einem Auto erfasst. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde sie leicht verletzt.















Am Donnerstagnachmittag hat ein Mann in Echterdingen (Kreis Esslingen) mit seinem Auto ein 14-jähriges Mädchen erfasst. Laut Polizei fuhr der Mann gegen 15 Uhr auf der Bernhäuser Straße in Richtung Filderstadt und wollte auf eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Offenbar übersah er dabei das auf dem Gehweg laufende Mädchen. Die 14-Jährige wurde von seinem Wagen erfasst und dabei den Angaben zufolge leicht verletzt, eine Versorgung durch den Rettungsdienst war aber nicht nötig. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, insbesondere eine Frau, die zum Zeitpunkt des Unfalls mit einem weißen Kleinwagen unterwegs war und den Unfall beobachtet haben soll. Die Polizei ist in diesem Fall unter Telefon 07 11 / 709 13 zu erreichen.