Leilani Slacanin, Jana-Marie Meiser: Duell der Generationen beim Auftakt von Allianz MTV Stuttgart

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart bestreitet sein erstes Saisonspiel in Hamburg. Dort machen Leilani Slacanin (16) und Jana-Marie Meiser (36) eine neue Erfahrung.
Die Bundesliga-Saison der Volleyballerinnen beginnt an diesem Samstag mit einer besonderen Partie, denn die Unterschiede zwischen Aufsteiger ETV Hamburger Volksbank Volleys und Allianz MTV Stuttgart, dem Triple-Sieger von 2024, könnten größer kaum sein – sportlich, finanziell, organisatorisch. Und zudem bietet das Spiel auch noch ein bemerkenswertes Duell der Generationen.