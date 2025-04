Wie geht es mit der VfB-Leihgabe an Roter Stern Belgrad weiter? Stürmer Silas feiert mit den Serben frühzeitig die Meisterschaft. Doch jetzt droht dem 26-Jährigen eine Operation.

Unter die Freude um den Gewinn der serbischen Fußball-Meisterschaft mischt sich bei Roter Stern Belgrad die Sorge um die Zukunft von Angreifer Silas. In der Ligapartie Ende März bei FK Vojvodina aus Novi Sad (5:3) musste der Kongolese bereits nach drei Minuten verletzt ausgewechselt werden.

Daher stand Silas schon nicht mehr im Kader, als sich Roter Stern an diesem Wochenende mit einem 3:1-Sieg gegen den Tabellendritten OFK Belgrad bereits sieben Spieltage vor Schluss den Titel sicherte. Mit 23 Punkten Vorsprung auf den Stadtrivalen Partizan ist die Mannschaft von Trainer Vladan Milojevic nicht mehr einzuholen.

Doch die Sorge um Silas, der vom VfB bis zum Saisonende an die Serben verliehen ist, sie nimmt inzwischen zu: Schließlich hat sich der 26-Jährige nach Informationen der „Bild“ schwerer am linken Sprunggelenk verletzt. Auch eine Operation steht im Raum. Klar ist aber offenbar schon jetzt, dass Silas bis zu sechs Wochen ausfallen wird. Seine Reha soll er in Düsseldorf absolvieren, wo seine Berateragentur ihren Sitz hat.

In der serbischen Super Liga kam Silas bisher auf 16 (Teil-)Einsätze, erzielte dabei fünf Tore; in der Champions League spielte er in sämtlichen acht Partien, traf gegen den FC Barcelona und beim 5:1-Kantersieg über den VfB. Wie es mit Silas weitergeht, der 2019 vom FC Paris nach Stuttgart wechselte und hier einen Vertrag bis 2026 besitzt, ist aktuell völlig unklar. Roter Stern könnte den Stürmer für eine fixe Ablöse von zehn Millionen Euro verpflichten. Doch die Verletzung macht einen Wechsel nicht wahrscheinlicher.