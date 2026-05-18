Leihspieler des VfB Stuttgart: „Mondlandung“ – Malanga und der Coup mit Elversberg

Jarzinho Malanga steigt mit der SV Elversberg in die Bundesliga auf. Wie es mit dem 19-Jährigen in der neuen Saison weitergeht, ist allerdings noch offen.

Die SV Elversberg hat es tatsächlich geschafft: Erstmals steigt der Verein aus dem Saarland in die Fußball-Bundesliga auf. Jubeln durfte damit auch Jarzinho Malanga, der vor der Saison vom VfB Stuttgart nach Elversberg verliehen wurde. Beim souveränen 3:0 im letzten Saisonspiel, mit dem die SVE den Aufstieg perfekt machte, kam der 19-Jährige zwar nicht zum Einsatz.

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Zukunft von Jarzinho Malanga ist offen

Malanga agierte in der abgelaufenen Saison vorwiegend auf den beiden Flügeln oder im offensiven Mittelfeld und nahm dabei meist die Rolle als Joker ein. Den einzigen Einsatz über 90 Minuten absolvierte er bei der 2:3-Niederlage beim 1.FC Nürnberg am 17. Januar.

Dabei erzielte das Stuttgarter Eigengewächs mit dem Tor zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung auch einen seiner beiden Treffer für seine Farben. Ob Malanga den Weg in die Bundesliga mitgeht, ist aktuell allerdings noch fraglich – der Leihvertrag zwischen dem VfB und den Saarländern läuft zum 30. Juni aus und müsste entsprechend neu verhandelt werden.

Wie es für die anderen Leihspieler des VfB Stuttgart am Wochenende lief, sehen Sie uns unserer Bildergalerie.