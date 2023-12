Leihspieler des VfB Stuttgart: Mateo Klimowicz reist nach Mexiko-Stadt in das Aztekenstadion

8 Mateo Klimowicz darf sich auf den Besuch einer legendären Spielstätte freuen. Das Weiterkommen seiner Mannschaft verfolgte er von der Bank aus. In der Bildergalerie sehen Sie, wie es für ihn und die anderen VfB-Leihspieler am Wochenende lief. Foto: IMAGO/Agencia-MexSport/IMAGO/Adrian Macias

Der VfB hat derzeit sieben Spieler an andere Clubs verliehen. Wir blicken wöchentlich darauf, wie sie sich am vergangenen Spieltag geschlagen haben.











Link kopiert



Das Ziel lautet Spielpraxis: Der VfB Stuttgart hat in der laufenden Saison insgesamt sieben Profis an andere Vereine verliehen, wo sie möglichst viel Selbstvertrauen tanken sollen – denn in Bad Cannstatt wären die Aussichten auf ausreichend Einsatzminuten aufgrund der Konkurrenzsituation gering gewesen. Drei von ihnen spielen in Deutschland in der ersten und zweiten Bundesliga, vier im Ausland.