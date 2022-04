9 Philipp Klement spielt nach seinem Muskelfaserriss wieder eine tragende Rolle beim Zweitligisten SC Paderborn. Beim 1:0 in Ingolstadt spielte Klement 90 Minuten im offensiven Mittelfeld durch. Foto: imago

In der aktuellen Spielzeit hat der VfB Stuttgart acht Akteure an andere Vereine verliehen. In unserer „Leihspieler Watch“ werfen wir jedes Wochenende einen Blick auf die Leistungen der ausgeliehenen Spieler.















Link kopiert

Leihen, egal ob mit oder ohne Kaufoption, sind im modernen Fußball längst an der Tagesordnung. Der VfB Stuttgart hat beispielsweise aktuell drei Spieler ausgeliehen (Dinos Mavropanos, Omar Marmoush, Hiroki Ito) und seinerseits auch neun Kicker an andere Vereine verliehen.

Zu diesen gehört in dieser Saison wieder einmal Pablo Maffeo. Der 24-jährige Spanier war bereits in den vergangenen zwei Spielzeiten verliehen worden. Im Juli wechselte Maffeo dann zu RCD Mallorca – per Leihe mit Kaufpflicht bei Erreichen des Klassenerhalts. Auch Darko Churlinov wurde zu Beginn der Saison verliehen. Er schloss sich für ein Jahr dem FC Schalke 04 an – hauptsächlich um Spielpraxis zu sammeln. Beim VfB war der Nordmazedonier in der Vergangenheit oft nur die zweite Wahl.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Warum die Zweifel beim VfB wieder größer werden

Nachdem er bereits in der vergangenen Saison an Türkgücü München verliehen war, verbringt Maxime Awoudja nun ein Jahr beim österreichischen Erstligisten WSG Tirol. Sportdirektor Sven Mislintat zufolge soll der Innenverteidiger in Österreich wieder mittelfristig an den Profikader der Schwaben herangeführt werden. Spielpraxis sammeln soll auch Antonis Aidonis, der für eine Spielzeit an Dynamo Dresden verliehen wurde. Der Nachwuchsspieler konnte sich in der ersten Mannschaft des VfB nie wirklich durchsetzen und soll nun durch Einsätze in der zweiten Liga den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. Ebenfalls verliehen sind Leonhard Münst, Philipp Klement, Momo Cissé, Alou Kuol und Matej Maglica.