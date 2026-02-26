Leid und Mitgefühl: Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen verletzte Kinder in Amman

Während ihres überraschenden Aufenthalts in Jordanien haben Prinz Harry und Herzogin Meghan ein Krankenhaus besucht. In Amman sprachen die beiden mit verletzten palästinensischen Kindern und deren Familien.
Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) sind am 25. Januar zu einem kurzfristig angekündigten, zweitägigen Besuch in Jordanien eingetroffen. Während des Aufenthalts möchten der britische Prinz und seine Ehefrau mehr über die Rolle des Landes als wichtige Anlaufstelle für humanitäre Hilfe im Gazakrieg erfahren. Bilder vom Mittwoch zeigen etwa berührende Momente aus einem Krankenhaus in der Hauptstadt Amman.