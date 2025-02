Leichter Regen und Wolken: „Schnee nicht ausgeschlossen“ – So wird das Wetter zum Wochenstart

Regen und Wolken: Das Wetter in Baden-Württemberg soll in dieser Woche trüb werden. Auch ein paar Schneeflocken sind laut Deutschem Wetterdienst nicht ausgeschlossen.

Am Himmel hängen Wolken, immer wieder regnet es kleine Tropfen. Vereinzelt könnten sich zum Wochenstart auch kleine Flocken unter die Regentropfen mischen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete. Nachts kann es vor allem in den höheren Lagen glatt auf den Straßen werden. Die Temperaturen in Baden-Württemberg sollen sich zwischen maximal zwei und neun Grad bewegen.

Die Nacht zum Montag starte mit leichtem Frost, lokal könne es neblig sein. Am Rhein entlang und im Schwarzwald soll es am Morgen etwas regnen. Im Tagesverlauf wird es laut DWD bis in den Nordosten nass. Der leichte Regen soll sich bis in den Dienstag halten. In der Nacht könnte es auch in tieferen Lagen Schneeregen und vereinzelt Schneefälle geben. Wo Schnee fällt, könnte es auch glatt werden.

Lesen Sie auch

Wolken, Regen und Glätte

Am Dienstag bleibt es bewölkt, wie es hieß. In der Südhälfte Baden-Württembergs soll es den ganzen Tag über leicht regnen. Im Norden klinge der Regen ab. Zeitweise wehe ein schwacher Wind, der sporadisch mit kleineren Windböen durchsetzt ist. In der Nacht zum Mittwoch soll es zeitweise regnen, im Bergland schneien und die Straßen gebietsweise glatt werden. Am Mittwoch selbst bleibt es dem DWD nach stark bewölkt. Gelegentlich könne es regnen.