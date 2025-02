Leichte Verbesserung: Vatikan gibt Gesundheitsupdate zum Papst

Papst Franziskus leidet an einer beidseitigen Lungenentzündung. Vom Vatikan gibt es inzwischen entwarnende Nachrichten. Bluttests zeigten eine "leichte Verbesserung".

Seit fast einer Woche liegt Papst Franziskus (88) im Krankenhaus. Das Kirchenoberhaupt leidet an einer beidseitigen Lungenentzündung. Nun gab der Vatikan eine kleine Entwarnung: Der Zustand des Pontifex sei stabil, hieß es am Mittwochabend aus dem Pressebüro des Heiligen Stuhls, wie "Vatican News" berichtet. Demnach zeigten die ausgewerteten Bluttests eine "leichte Verbesserung".

Papst Franziskus wurde am vergangenen Freitag mit einer Atemwegsinfektion in die Gemelli-Klinik in Rom eingeliefert. Der Argentinier soll besonders anfällig für Lungeninfektionen sein, nachdem er als junger Erwachsener eine Rippenfellentzündung hatte. Zuletzt hieß es, er habe eine "ruhige Nacht" auf Mittwoch verbracht.

Giorgia Meloni: Papst hat seinen Humor nicht verloren

Am Mittwochnachmittag stattete ihm die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (48) einen Besuch im Krankenhaus ab. Sie sei sehr froh darüber gewesen, dass der Papst aufmerksam und ansprechbar gewesen sei, sagte sie Medienberichten zufolge. "Wir haben wie immer gescherzt. Er hat seinen Sinn für Humor nicht verloren", so Meloni. Der Besuch habe 20 Minuten gedauert. Im Namen der italienischen Regierung und des gesamten Landes wünschte sie ihm eine baldige Genesung. Zuvor habe er normal gefrühstückt und Zeitungen gelesen.

Anfang der Woche hieß es, die Labortests, Röntgenaufnahmen und der allgemeine Zustand des Oberhaupts der katholischen Kirche ergaben ein "komplexes Bild". Papst Franziskus ist inzwischen nach Leo XIII. (1810-1903) der zweitälteste Papst der Geschichte.