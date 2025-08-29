Leichte Sommerrezepte: Profis kochen für Kinder

Gesundes Essen kann auch schmecken und muss nicht viel kosten. Das wollen Profis mit ihren Ideen unter Beweis stellen, die wir um entsprechende Rezepte gebeten haben.
Was gibt’s heute? Die Standardfrage hungriger Kinder lässt sich nicht nur mit Spaghetti und Pizza beantworten, damit es dem Nachwuchs schmeckt. Einer, der diese Aussage vermutlich sofort unterschreiben würde, ist Craig Taylor. Der Fernsehkoch (bekannt aus „The Taste“) und selbst Vater von zwei Söhnen bringt Kindern und Jugendlichen das Kochen näher, wie zuletzt auf dem Schulbauernhof Zukunftsfelder in Ortsteil Korntal. Mit dessen Chefkoch Edi Kovaci sowie dem Koch und Influencer Steve Cuisine an seiner Seite hat der Korntal-Münchinger mit jungen Leuten der örtlichen Johannes-Kullen-Schule ein Drei-Gänge-Menü gezaubert.