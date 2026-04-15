Einfarbige Maniküren sind zeitlos, wirken auf Dauer aber langweilig. Wer 2026 Neues auf seinen Nägeln ausprobieren will, sollte einen Blick auf die aktuellen Farbtrends werfen. Diese Kombinationen sind jetzt angesagt.
Outfit und Make-up sitzen, doch erst mit der passenden Maniküre wird der Look komplett. Nude und zarte Rosatöne bleiben zeitlos, 2026 sind aber vor allem mutige Kombinationen gefragt. Wer Nägel und Styling gezielt aufeinander abstimmen will, sollte jetzt auf diese angesagten Farbduos setzen.