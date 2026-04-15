Einfarbige Maniküren sind zeitlos, wirken auf Dauer aber langweilig. Wer 2026 Neues auf seinen Nägeln ausprobieren will, sollte einen Blick auf die aktuellen Farbtrends werfen. Diese Kombinationen sind jetzt angesagt.

Outfit und Make-up sitzen, doch erst mit der passenden Maniküre wird der Look komplett. Nude und zarte Rosatöne bleiben zeitlos, 2026 sind aber vor allem mutige Kombinationen gefragt. Wer Nägel und Styling gezielt aufeinander abstimmen will, sollte jetzt auf diese angesagten Farbduos setzen.

Babyblau + Schokobraun Die Mischung aus Babyblau und Dunkelbraun wirkt frisch und modern. Die Farben lassen sich im Frühling und Sommer in Form von Polka Dots tragen. Das Beste daran: Das Design gelingt auch zu Hause. Dafür die Nägel an einer Hand in Hellblau lackieren und mit einem Dotting Tool kleine braune Punkte auftupfen. Auf der anderen Hand die Farben tauschen.

Rot + Rosa

Wer bisher gezögert hat, Rot mit Pink zu kombinieren, könnte 2026 auf den Geschmack kommen. Ombré-Designs und French Nails in Kirschrot und Barbiepink fallen sofort auf und sind schnell aufgepinselt.

Aber auch dezente Töne bieten sich an. Weinrot und Hellrosa wirken besonders romantisch, etwa in einem Streifendesign. Dazu eine Farbe auf den gesamten Nagel auftragen. Nach dem Trocknen Striping Tape darauf platzieren, die zweite Farbe darüber lackieren und zum Schluss mit einem Topcoat versiegeln.

Lila + Orange

Violett und Orange galten lange als eine zu gewagte Kombination, doch in diesem Jahr ist genau dieser knallige Mix angesagt. Wer seine Nägel in den Fokus seines Looks rücken will, kann kreativ werden. Die Farben lassen sich auch mit weiteren Nuancen tragen, wodurch das Design harmonischer wird. Besonders schön kommen Lila und Orange in einem Wellenmuster zur Geltung, ergänzt durch Buttergelb und ein leuchtendes Rot. Die Linien können mit einem dünnen Pinsel aufgetragen und auf jedem Nagel anders gezogen werden. Wichtig ist, den Pinsel nach jeder Farbe gut zu säubern oder mehrere zu verwenden. Um ein Verwischen zu vermeiden, sollte jede Linie vor dem Aufmalen der nächsten ausreichend trocknen können.