Leichte Küche: Johann Lafer verrät drei Sommerrezepte

Steigen die Temperaturen, sinkt die Lust zum Kochen. Herd und Ofen hitzen die eigenen vier Wände nur weiter auf. Aber es geht auch ohne: Diese drei Suppenrezepte von Profikoch Johann Lafer werden kalt zubereitet.
An heißen Sommertagen gilt: der Herd bleibt aus. Doch was kochen, wenn warme Gerichte keine Option sind? Eine erfrischende Alternative sind kalte Suppen. Diese zählen für Johann Lafer (67) zu den idealen Sommerrezepten. Denn: "Man sollte sich nach dem Essen nicht schwer fühlen. Deshalb muss es leicht sein, aber auch aromatisch und frisch", erzählt er im Interview mit spot on news.