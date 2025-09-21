Leichtathletik-WM: Zehnkampf-Wahnsinn geht weiter: Topfavorit Skotheim raus

«Verrückt» und «krass»: Der Zehnkampf bei der Leichtathletik-WM in Tokio hat eine weitere spektakuläre Wendung genommen. Zum Start in Tag zwei erwischt es den Topfavoriten.
Tokio - Topfavorit Sander Skotheim ist bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio im Zehnkampf ausgeschieden. Zum Auftakt in den zweiten Tag blieb der Weltjahresbeste und Hallen-Weltmeister an einer Hürde hängen, stolperte fast und stieß die folgende Hürde per Hand um. Das hatte die Disqualifikation zur Folge. Von ursprünglich 24 Zehnkämpfern in der Startliste sind nach sechs Disziplinen nur noch 17 dabei.