Leichtathletik-WM: Starker Zehnkampf-Start von Neugebauer - Kaul hadert etwas

Die deutschen Leichtathleten dürfen auf eine Medaille der Zehnkämpfer hoffen. Leo Neugebauer belegt nach drei Disziplinen Platz zwei, Niklas Kaul den 19. Rang. Ein Teamkollege hat große Probleme.
Tokio - Der Olympia-Zweite Leo Neugebauer hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Abwesenheit eines weiteren Konkurrenten seine Medaillenambitionen unterstrichen. Nach dem 100-Meter-Auftakt, dem Weitsprung und dem Kugelstoßen belegt der 25-Jährige den insgesamt zweiten Platz. Im Kugelstoßen erreichte Neugebauer mit 16,70 Metern die insgesamt zweitbeste Weite. Zuvor hatte er im Weitsprung nach einem Fehlversuch kurz zittern müssen.